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Кириченко: «Убрали приставку «и.о.» у Алексея Березуцкого, это вполне логичное решение»

19 Июля 2021, 19:19,

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал утверждение Алексея Березуцкого на пост главного тренера «армейцев».

«Насколько такое назначение рискованное? Это решать руководителям ЦСКА. Я лишь могу пожелать Алексею удачи на этой должности. Убрали приставку «и.о.», это вполне логичное решение. Клуб доверяет Алексею, и его утверждение на пост главного тренера как раз демонстрирует это доверие», - сказал Кириченко.

Напомним, что весной с должности главного тренера был уволен Виктор Ганчаренко, и его место занял Ивица Олич, который неожиданно покинул свой пост за день до выхода «армейцев» из отпуска.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий, Дмитрий Кириченко
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