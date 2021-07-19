Кириченко: «Убрали приставку «и.о.» у Алексея Березуцкого, это вполне логичное решение»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал утверждение Алексея Березуцкого на пост главного тренера «армейцев».

«Насколько такое назначение рискованное? Это решать руководителям ЦСКА. Я лишь могу пожелать Алексею удачи на этой должности. Убрали приставку «и.о.», это вполне логичное решение. Клуб доверяет Алексею, и его утверждение на пост главного тренера как раз демонстрирует это доверие», - сказал Кириченко.

Напомним, что весной с должности главного тренера был уволен Виктор Ганчаренко, и его место занял Ивица Олич, который неожиданно покинул свой пост за день до выхода «армейцев» из отпуска.