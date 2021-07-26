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Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА»

26 Июля 2021, 09:59,

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался недоволен игрой нападающего «армейцев» Антона Заболотного во вчерашнем поединке первого тура РПЛ с «Уфой».

«Нападение не оправдывает надежд. Заболотный слаб, он не уровень команды! Следующий тур с «Локомотивом», где надеемся вырвать ничью», - цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

Вчерашняя встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Антон Заболотный, пополнивший ЦСКА в летнее трансферное окно. Столичный клуб заключил с ним трехлетнее трудовое соглашение.

Во втором туре Премьер-лиги «армейцы» сыграют против «Локомотива» 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Антон Заболотный, Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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0
Юбор
26 Июля 2021, 11:17

Заболотный - самый опасный нап в нынешнем ЦСКА, а кто действительно слаб и не соответствует - так это Чалов.

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