Чалов: «Мне нравится играть с «Уфой»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча против «Уфы».

«Мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА это не самая удобная команда, а для меня, получается, в чем-то наоборот», - приводит слова Чалова пресс-служба «армейцев».

ЦСКА примет башкирский клуб сегодня, 25 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Чалов принял участие в 27 матчах ЦСКА в прошлом сезоне российской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт 23-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.