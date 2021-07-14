Алексей Березуцкий: «Все задачи сборов выполнены»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «ВиОном», контракте Дзагоева и итоге сборов.

- Как вам матч, вы сегодня увидели приблизительно ту игру, которая может быть в сезоне?

- Естественно, мы с каждым последующим матчем и играем лучше, и тактически прибавляем. Пока еще все равно по 2-3 тренировки, все равно пока еще замены. Понятно, что им тяжело, но самое главное, что основная задача двух сборов выполнена, физические кондиции набраны. У нас есть еще одна контрольная игра, в которой они будут посвежее и двигаться будут лучше. А так все задачи выполнены.

- То есть, сбором в целом вы довольны? Фундамент заложен?

- Да, однозначно, все что запланировали, все сделали и успели. Это радует.

- Можно пройтись по игрокам. Мухина и Алана Дзагоева не было в заявке.

- У Алана Дзагоева в прошлом матче чуть ахилл воспалился, а сегодня у него чуть-чуть икра болела. У него все хорошо, он тренировался, а икра заболела после вчерашней тренировки. С ним ничего страшного, он готов. Максимум это два дня паузы, и 16-го числа вместе с командой он начинает работать.

По Мухину. У него еще со сборной побаливает голеностоп, это не более чем предосторожность.

- Много вопросов по контракту Алана. Он начнет сезон с командой?

- Я не знаю, он ведет переговоры с клубом, я тоже жду. Это задача клуба в первую очередь и Алана - договориться. Насколько я знаю, там все должно быть нормально. Это новость не законченная, все зависит от руководства клуба и Алана. Это может не произойти, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо.

- Еще на первом сборе у вас спрашивали, будет ли пополняться тренерский штаб. Как сейчас?

- Все возможно, не только тренерского штаба, но и игроков это касается. На данный момент нам Игорь Владимирович помогает из молодежной команды. Мы все успеваем и со всем справляемся. Сейчас будем думать, потому что возвращаемся в Москву. Сами понимаете, что это не совсем просто. Даже если усиливать тренерский штаб, это и виза, и ковидные ограничения, и так далее, и тому подобное. Всё вскоре увидите.

- В прошлом сезоне было два вратаря в заявке. В этом что-то изменится или добавите третьего? Как на эту позицию смотрите?

- В заявке на участие в чемпионате России? Я думаю, что однозначно будет три.