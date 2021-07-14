ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Алексей Березуцкий: «Все задачи сборов выполнены»

14 Июля 2021, 12:36,

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «ВиОном», контракте Дзагоева и итоге сборов.

- Как вам матч, вы сегодня увидели приблизительно ту игру, которая может быть в сезоне?

- Естественно, мы с каждым последующим матчем и играем лучше, и тактически прибавляем. Пока еще все равно по 2-3 тренировки, все равно пока еще замены. Понятно, что им тяжело, но самое главное, что основная задача двух сборов выполнена, физические кондиции набраны. У нас есть еще одна контрольная игра, в которой они будут посвежее и двигаться будут лучше. А так все задачи выполнены.

- То есть, сбором в целом вы довольны? Фундамент заложен?

- Да, однозначно, все что запланировали, все сделали и успели. Это радует.

- Можно пройтись по игрокам. Мухина и Алана Дзагоева не было в заявке.

- У Алана Дзагоева в прошлом матче чуть ахилл воспалился, а сегодня у него чуть-чуть икра болела. У него все хорошо, он тренировался, а икра заболела после вчерашней тренировки. С ним ничего страшного, он готов. Максимум это два дня паузы, и 16-го числа вместе с командой он начинает работать.

По Мухину. У него еще со сборной побаливает голеностоп, это не более чем предосторожность.

- Много вопросов по контракту Алана. Он начнет сезон с командой?

- Я не знаю, он ведет переговоры с клубом, я тоже жду. Это задача клуба в первую очередь и Алана - договориться. Насколько я знаю, там все должно быть нормально. Это новость не законченная, все зависит от руководства клуба и Алана. Это может не произойти, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо.

- Еще на первом сборе у вас спрашивали, будет ли пополняться тренерский штаб. Как сейчас?

- Все возможно, не только тренерского штаба, но и игроков это касается. На данный момент нам Игорь Владимирович помогает из молодежной команды. Мы все успеваем и со всем справляемся. Сейчас будем думать, потому что возвращаемся в Москву. Сами понимаете, что это не совсем просто. Даже если усиливать тренерский штаб, это и виза, и ковидные ограничения, и так далее, и тому подобное. Всё вскоре увидите.

- В прошлом сезоне было два вратаря в заявке. В этом что-то изменится или добавите третьего? Как на эту позицию смотрите?

- В заявке на участие в чемпионате России? Я думаю, что однозначно будет три.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола