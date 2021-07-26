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Ярошик оценил дебют Заболотного за ЦСКА

26 Июля 2021, 09:33,

Экс-полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик оценил выступление новичка команды Антона Заболотного во вчерашнем поединке против «Уфы» (1:0) в стартовом туре российской Премьер-лиги. 30-летний форвард отметился единственным голом во вчерашнем поединке.

«Молодец, что сумел забить победный гол. Это важно для тренерского штаба и для игрока. О полезности трансфера будем говорить в конце сезона», - приводит слова Ярошика «Спорт-экспресс».

Напомним, что Заболотный перешел в стан «армейцев» этим летом, подписав долгосрочный контракт на три года.

В прошлом сезоне Антон выступал за «Сочи». Он провел 27 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Антон Заболотный, Иржи Ярошик
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