Заболотный: «Если Дзагоев делает передачу, то она сразу идеальная, он плохих не делает»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Уфой» (1:0).

- С победой, первым голом. Как ощущения?

- Положительные ощущения, первый матч, можно сказать, такой сложный этап. Хочется с победы начать, и естественно, что первый матч всегда не такой просто получается. Самое главное, что мы перебороли, и вся команда выложилась на все 100% и показала приличную самоотдачу и приличный футбол. Хорошо, что так сложилось, и самое главное, что мы победили.

- Лично для тебя идеальное возвращение.

- Да, но самое главное, это то, что команда набирает ход, очень хорошо отрабатывает, готовится к матчу, и очень позитивная атмосфера в раздевалке, это самое главное. Личные какие-то успехи все-таки уходят на второй план. Самое главное - команда.

- Ты не забивал в играх перед сезоном. Ждал официальной игры или идеальной передачи от Алана?

- Естественно, если Алан делает передачу, то она сразу идеальная. Он плохих не делает. А так патроны приберег. Сложно сказать, подготовительный этап непредсказуем. Ты готовишься к тому, чтобы набрать форму к первой игре и последующим. А если на сборах набираешь форму, считаю, что это рановато. Поэтому все складывается как можно лучше и положительно для ЦСКА.

- Болельщики скандировали твое имя после гола. Слышал?

- Да, слышал, очень приятно, спасибо всем, кто поддерживал нас у экранов и вживую. Мы слышали вашу поддержку и благодарим вас, мы идем вперед.

- Как партнеры поздравили? Что-то в раздевалке говорили?

- Все поздравили, очень приятно, все с положительными эмоциями, поэтому самое главное - готовиться к следующему матчу, чтобы как можно было меньше травм.

- Гонка за лучшего бомбардира уже стартовала или соперникам уже нет смысла?

- Самое главное - не начало чемпионата, не середина и не конец. Самое главное - это весь сезон пройти ровно, работать. Как будет, так и будет. Самое главное - позитивно мыслить, прибавлять от игры к игре.

- Расскажи про свою позицию в ЦСКА, что именно Алексей Владимирович от тебя требует?

- Я думаю, неправильно будет сейчас говорить всей стране, что требует от меня главный тренер. Самое главное, что я исполняю то, что он требует. Помимо этого вся команда действует как один рабочий механизм. Это сплачивает нас, ведет к победе и набору очков, это самое главное.

- Ты уже в команде приличное время, прошел предсезонку. Твое мнение, на что способен нынешний ЦСКА?

- Могу сразу сказать, что на многое способен. Будем играть от игры к игре, каждый матч будет для нас как последний рубеж, как новый вызов. Нужно идти стремиться вперед, играть и побеждать для болельщиков. Это самая главная задача. Мы не будем смотреть вперед и назад, будем действовать от игры к игре.