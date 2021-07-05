Яковлев получил травму и потерял сознание в матче с «Копенгагеном»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев получил травму в товарищеском матче «армейцев» против датского «Копенгагена».

Яковлев получил травму на сороковой минуте. Футболист упал и ударился головой. На несколько минут игрок даже потерял сознание.

В итоге футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Игрока унесли на носилках. На замену Яковлеву на поле вышел Константин Кучаев.

Владислав Яковлев является очень молодым футболистом. В период с 2008 по 2020 год игрок выступал в молодежных командах ЦСКА. В прошлом сезоне футболист провел 2 матча в составе первой команды, при этом игрок не отмечался результативными действиями.