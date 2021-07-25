Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Стукалов: «Костяк сохранился, пришли новые ребята, они вливаются»

25 Июля 2021, 20:02,

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Во-первых, у нас сохранился костяк команды, задача была принести какие-то новые идеи в игру команды, добавить новичков, опять же посмотреть их в разных сочетаниях, в принципе, то, что было на сборах, нас удовлетворило, скажем так. Это касается и командных взаимодействий, и функционального состояния. А сегодня все покажет игра.

- По поводу костяка вопрос. Все-таки есть потери: Урунов, Морозов, Андрич - люди, которые если не определяли игру команды в прошлом сезоне, то были важными игроками стартового состава. Как восполнить эти потери?  

- Вы сказали, что, в принципе, со стартового состава прошлогоднего всего 2-3 человека покинули команду. Опять же костяк сохранился, пришли новые ребята, они вливаются. Я надеюсь, что все будет хорошо.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Алексей Стукалов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола