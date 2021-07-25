Стукалов: «Костяк сохранился, пришли новые ребята, они вливаются»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Во-первых, у нас сохранился костяк команды, задача была принести какие-то новые идеи в игру команды, добавить новичков, опять же посмотреть их в разных сочетаниях, в принципе, то, что было на сборах, нас удовлетворило, скажем так. Это касается и командных взаимодействий, и функционального состояния. А сегодня все покажет игра.

- По поводу костяка вопрос. Все-таки есть потери: Урунов, Морозов, Андрич - люди, которые если не определяли игру команды в прошлом сезоне, то были важными игроками стартового состава. Как восполнить эти потери?

- Вы сказали, что, в принципе, со стартового состава прошлогоднего всего 2-3 человека покинули команду. Опять же костяк сохранился, пришли новые ребята, они вливаются. Я надеюсь, что все будет хорошо.