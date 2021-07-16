Полузащитник Олег Иванов: «В Европе футбол – игра, а не сухомятка с мячом»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов в своем блоге «Спорт-Экспресса» поделился мнением о разности российского и европейского футбола.

Игрок отметил, что в Европе на футбольные поля выходят прежде всего получить удовольствие, при этом не забывая о результате. По словам футболиста, в Европе играют раскованно, что и позволяет достигать нужных целей.

Олег Иванов присоединился к «Уфе» после перехода из «Ахмата» (Грозный). В прошлой кампании РПЛ игрок провел 9 матчей за «Уфу», успев отметиться одним забитым голом.

Новый сезон «Уфа» начнет дуэлью с московским ЦСКА, но перед этим «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России.