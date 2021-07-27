Салихова: «Гол «Спартака» отменили, пенальти в ворота ЦСКА не назначен - идём по графику»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе судей в матчах стартового тура российской Премьер-лиги.

«Спартаку» отменили гол, в ворота ЦСКА не назначен пенальти. Идeм по графику», - гласит сообщение Заремы в телеграм-аккаунте.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «красно-белые» потерпели минимальное поражение на выезде от казанского «Рубина» (0:1), а ЦСКА на своем поле с аналогичным счетом взял верх над «Уфой».

Во втором туре «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «армейцам» будет противостоять «Локомотив».