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Дивеев пояснил, почему его не удивил Лукаку в матче Россия – Бельгия на Евро

20 Июля 2021, 00:56,

После провального выступления на Евро-2020 футболистов сборной России критикуют не только за неудачную игру, но и за определённые высказывания. Так, под огонь критики после матча россиян с бельгийцами попал 21-летний защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.

Тогда Игорь заявил, что Лукаку ничем его не удивил. В преддверии старта нового сезона РПЛ Дивеев решил оправдаться за интервью месячной давности, пояснив свою мысль.

«Я знал, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил» - сказал Игорь Дивеев в интервью клубному телевидению ЦСКА.

Несмотря на неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы, Игорь Дивеев приглянулся некоторым европейским клубам. По слухам российским защитникам интересуются итальянские «Болонья» и «Венеция», а также английские «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Что правда, конкретного предложения о покупке игрока ни от одного клуба не поступало.

В первом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома против «Уфы». Главным тренером «армейцев» накануне сезона был назначен Алексей Березуцкий.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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