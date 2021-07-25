Масалитин поделился впечатлениями от игры ЦСКА против «Уфы»

Валерий Масалитин, единственный в истории СССР и России нападающий, когда-либо отмечавшийся тремя, четырьмя и пятью голами в одном поединке, в интервью «Футболу России» поделился впечатлениями от игры ЦСКА с «Уфой» в матче первого тура РПЛ.

Масалитин отметил осторожность игры в первой её половине, подчеркнув отсутствие попыток футболистов ЦСКА прессинговать противников. Валерий Масалитин считает, что во втором тайме команда Алексея Березуцкого заиграла лучше: мяч стал чаще доставляться в штрафную площадь.

Бывший нападающий также выразил надежду на более содержательную игру «армейцев» в последующих матчах.

Напомним, ЦСКА обыграл «Уфу» - 1:0. Единственным голом отметился нападающий москвичей Антон Заболотный.