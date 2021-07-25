Стукалов: «Замены ЦСКА предопределили исход матча во втором тайме»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростой, очень напряженный матч. В первом тайме были не хуже, это уж точно. По моментам примерно 2:2. Во втором тайме у ЦСКА было преимущество. Что произошло после перерыва?

- Считаю, что замены ЦСКА предопределили исход матча во втором тайме. То есть, особенно Дзагоев, Эджуке, Кучаев - это те люди, которых можно считать игроками стартового состава. Они добавили, нам сложно были. Но стандарты… стандартные положения, плохо было, что мы со стандартов пропустили. Если бы с игры пропустили, это одно, но стандартные положения наигрываются. Немного не доработали, будем разбираться.

- То есть, в целом можно говорить, что в каком-то смысле все решила скамейка и ее длина?

- Безусловно, вы сами видели, что в первом тайме абсолютно равная игра, даже где-то с нашим преимуществом. Во втором тайме опять же до замен равная игра. Вышел Алан, добавил, больше конструктива стало впереди, плюс стандартное положение. Он здорово подал просто.

- В какой-то момент в первом тайме ваша команда владела мячом 60 на 40 в процентном соотношении. Плюс вот эти хорошие моменты были у того же Кротова.

- Кротов? Да. Он должен был забивать такие мячи с таких позиций, выходить вперед и там уже двигаться по счету.