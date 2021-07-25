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Плюсовые дебюты Алексея Березуцкого и Заболотного: ЦСКА снял проклятие и обыграл «Уфу» дома

25 Июля 2021, 21:51,

Алексей Березуцкий дебютировал на посту главного тренера ЦСКА в домашней игре против «Уфы». А для Марио Фернандеса это был уже трёхсотый официальный матч в футболке «армейцев».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:0 Уфа
(1:0) Заболотный Антон 61'    
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Васин Виктор Щенников Георгий Мухин Максим   83' (Бийол Яка (   83') Бохинен Эмиль   46' (Дзагоев Алан (   46') Обляков Иван Ахметов Ильзат   76' (Кучаев Константин (   76') Чалов Фёдор   66' (Эджуке Чидера (   66') Заболотный Антон
Запасные: Влашич Никола Боков Данила Марадишвили Константин Яковлев Владислав Зайнутдинов Бактиёр Тикнизян Наир Набабкин Кирилл Бистрович Кристиян
Беленов Александр Милетич Неманья   87' (Жамалетдинов Тимур (   87') Плиев Константин Журавлёв Юрий Йокич Боян Мрзляк Филип   74' (Агаларов Гамид (   74') Иванов Олег Камилов Владислав   83' (Фищенко Руслан (   83') Бауэр Мориц Саплинов Александр Кротов Вячеслав
Запасные: Бизоза Парфе Никитин Алексей Кузнецов Алексей Ботака-Иобома Эрвинг Голубев Артём
25 июля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

В четырёх предыдущих чемпионатах ЦСКА неизменно спотыкался об «Уфу» на «ВЭБ-Арене». Были четыре ничьи, самая досадной из которых для «красно-синих» получилась в конце марта 2019 года, когда они в концовке упустили преимущество в два мяча. Ну и вообще «армейцам» сейчас предрекают непростые середняковые времена. Чехарда с тренерами, отсутствие высококачественного усиления – всё это общественность ассоциирует с кризисом управления «красно-синим» клубом.

Первый тайм прошёл в равном ключе. То, что хозяева со статусным именем должны были стремиться к победе, это понятно. В свою очередь, смелая команда Алексея Стукалова не тушевалась и не боялась атаковать временами очень даже остро. В целом за время до перерыва команды создали по два голевых момента. Обляков сходу замкнул прострел Чалова над левой девяткой. Мрзляк с невысокой подачи Кротова с лёта лупанул в Акинфеева. После вброса аута и пары скидок сам Кротов в упор не пробил «армейского» вратаря в правом углу. Уже ближе к концу тайма Бохинен с передачи Ахметова послал мяч в направлении ближнего угла прямо в Беленова.

С первых минут второй половины встречи Алексей Березуцкий доверил место на поле Дзагоеву и не прогадал. Оказалось, что Алан – именно тот, кто нужен был среди партнёров Заболотному. «Уфа» подсела и стала регулярно привлекать удары к своим воротам. Фернандес приложился на подборе, в дело вступил рикошет, но это не смутило Беленова. Дзагоев не попал по мячу через себя, Заболотный не успел замкнуть скидку Васина, а на 61-й минуте «красно-синие» наконец забили. Дзагоев с углового навесил справа аккурат на голову Заболотному, который кивнул чётко в левый угол (1:0).

«Армейцам» стало веселее, и Дзагоев быстро ещё пару раз нашёл Заболотного подачами с корнеров, причём с разных флангов. Сначала это было реально опасно – Беленов среагировал и скорректировал мяч в штангу. Потом уже стало неопасно – Заболотный сделал неудачную скидку. Новые краски в атакующую игру ЦСКА внёс Эджуке, пальнувший после забега в дальний угол и заставивший Беленова проявлять мастерство. Марио Фернандес головой на скидке Дивеева после очередной подачи Дзагоева с угла поля отправил снаряд чуть выше створа.

На финише игры ЦСКА уже оборонял счёт, и на этот раз оказии, подобной эпизоду двухлетней давности, не случилось. Агаларов упал в чужой штрафной во время контакта с Васиным, но пенальти не последовало. Возможно, потому, что Агаларов начал падать раньше касания его ноги со стороны защитника. «Армейцы» впервые за пять лет обыграли «Уфу» дома в чемпионате России. Во втором тайме после вступления в игру Дзагоева хозяева явно переиграли гостей, и Антон Заболотный поделился с Алексеем Березуцким победным дебютом.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Уфа, РПЛ, Чемпионат России
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