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Бийол: «ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство»

26 Июля 2021, 14:10,

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал шансы своей команды побороться за звание чемпионов Премьер-лиги России в нынешнем сезоне.

«Будет тяжело. Это очень непростая задача, но мы сделаем всё, чтобы это стало возможно. Нужно выиграть каждый свой матч», - сказал 22-летний словенец в интервью «Спорт-Экспресс».

Также Бийол добавил, что «армейцы» будут выкладываться на сто процентов собственных возможностей ради достижения амбициозной цели.

Подопечные Алексея Березуцкого начали путь в чемпионате России с победы, обыграв на своём поле «Уфу» с минимальным счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: ЦСКА Москва, Яка Бийол
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