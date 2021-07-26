Бийол: «ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал шансы своей команды побороться за звание чемпионов Премьер-лиги России в нынешнем сезоне.

«Будет тяжело. Это очень непростая задача, но мы сделаем всё, чтобы это стало возможно. Нужно выиграть каждый свой матч», - сказал 22-летний словенец в интервью «Спорт-Экспресс».

Также Бийол добавил, что «армейцы» будут выкладываться на сто процентов собственных возможностей ради достижения амбициозной цели.

Подопечные Алексея Березуцкого начали путь в чемпионате России с победы, обыграв на своём поле «Уфу» с минимальным счётом 1:0.