Березуцкий отметил важность победы в первом матче сезона

Рулевой московского ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью Sport24 поделился впечатлениями от игры своей команды в первом поединке сезона РПЛ с «Уфой», выигранном минимально 1:0.

Березуцкий отметил важность победы в первом матче. Тренер также подчеркнул самоотдачу, которую продемонстрировали игроки, игру на стандартах и закономерный результат противостояния.

Тренер также выразил мнение, согласно с которым ЦСКА лучше играл именно во второй половине матча, а в первой - команде не хватало уверенности.

Следующий матч в чемпионате ЦСКА проведет в дерби Москвы против «Локомотива» 31 июля. Матч запланирован на 20:00 по московскому времени.