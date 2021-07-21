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21 Июля 2021, 21:50,
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Бывший защитник мадридского «Атлетико» и «Вильярреала», а ныне футболист итальянского «Кальяри» Диего Годин подтвердил, что получал предложения из России и Турции. Кроме ЦСКА, футболистом интересовался «Бешикташ».
«Моим агентам приходили предложения из России и Турции, но со мной лично никто не связывался. Я возвращаюсь в Сардинию через неделю. В моих мыслях только «Кальяри», вот в чем правда», - приводит слова Година Otra Cabeza.
Диего Годин в прошлом сезоне Серии А провел за «Кальяри» 28 матчей, в которых отметился одним голом. Новый сезон для команды начнется домашним противостоянием со «Специей».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: ЦСКА Москва, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Бешикташ, Диего Годин