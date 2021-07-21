Бывший защитник мадридского «Атлетико» и «Вильярреала», а ныне футболист итальянского «Кальяри» Диего Годин подтвердил, что получал предложения из России и Турции. Кроме ЦСКА, футболистом интересовался «Бешикташ».

«Моим агентам приходили предложения из России и Турции, но со мной лично никто не связывался. Я возвращаюсь в Сардинию через неделю. В моих мыслях только «Кальяри», вот в чем правда», - приводит слова Година Otra Cabeza.

Диего Годин в прошлом сезоне Серии А провел за «Кальяри» 28 матчей, в которых отметился одним голом. Новый сезон для команды начнется домашним противостоянием со «Специей».