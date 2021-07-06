Алексей Березуцкий: «C Яковлевым всё хорошо, сотрясение не подтвердилось»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «Копенгагеном», травме Яковлева и планах на сборы.

- У вас был, наверное, самый сильный соперник на австрийских сборах. Что можете сказать по матчу?

- Нам совершенно не важен соперник. Да, можно сказать, что он был сильнее, но нам, в принципе, не важно. Мы над чем работаем, так и играем. В следующих матчах мы начнем работать над прессингом, соответственно, и в играх будем использовать именно его.

- Было ощущение, что ЦСКА играл «вторым номером». Это специально было или как?

- Это специально. Над чем мы работаем на тренировках, то и показываем в игре. Естественно, начали мы с обороны, поэтому сейчас играем так. Начинаем «вторым номером». В следующих матчах начнем стараться играть «первым номером», прессинговать. У нас будет время уже пройти что-то новое в тактике.

- На второй сбор приехали сборники. В ЦСКА очень много игроков, заявка, наверное, даже переполнена. Для тренера хорошо или плохо, что такой выбор?

- Для нас сейчас это очень хорошо, потому что у нас игры через три дня на четвертый. Каждый раз мы играем по 45 минут. Мы не готовимся к играм, работаем практически каждый день в двухразовом режиме. Особенно те игроки, которые приехали позже. Сборники не работают, потому что они в принципе приехали готовые все. Они физически готовы. Те тренировки, которые мы сейчас проводим, просто не позволяют футболистам играть по 90 минут. Естественно, они могут, но сейчас им это будет очень тяжело.

- Какое-то ужасное столкновение было у Яковлева. Можете сказать, что с ним? Уже есть информация?

- Да, информация уже есть, с ним все хорошо. Сотрясение не подтвердилось, действительно, это выглядело не очень хорошо, но с ним на данный момент все в порядке. Он находится в больнице. Сотрясения вроде бы нет.

- Фёдора Чалова сегодня не было в заявке. Можно узнать, что с ним?

- Это предосторожность, у него немного потягивает задние мышцы бедра, и мы решили дать ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Потому что нагрузки достаточно высокие, поэтому риск получить травму в товарищеской игре нам просто не нужен.

- Какие планы у команды, какие задачи на втором сборе? Какая работа предстоит?

- У нас еще осталось две игры через три дня на четвертый, мы играем и будем работать в двухразовом режиме практически каждый день. Я думаю, что, может быть, только один матч футболисты сыграют по 60 и по 30 минут. Так, следующую игру будет то же самое, по 45 минут сыграем. Если у нас будет 20 человек, обязательно всех поменяем, посмотрим. То есть, даже завтра тренировка не будет восстановительной, это такой будет немного нагрузочный день.