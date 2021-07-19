Причины, по которым ЦСКА рискует остаться вне еврокубков по итогам будущего сезона

Прошлый, достаточно сумбурный сезон красно-синие закончили далеко неидеально; 6 место и непопадание в Еврокубки — не тот результат, который ожидали видеть как фанаты, так и руководство. Но трепетнее прошлого может быть только будущее. Вот оно у столичного коллектива как раз достаточно неоднозначное, а самое очевидное, что может быть к концу следующего года — повторение итогов сезона прошлого. И на то есть несколько весомых причин.

Проблемы с составом у москвичей виднеются уже определенное количество времени, но решения по конкретным позициям нет до сих пор, а вопрос с качеством игры в обороне — утопичен после ухода «вечных». Не вселяющие твердого предвкушения трансферы Заболотного и Мухина — единственные новички команды этим летом. Помимо этого, гробовое молчание по поводу контракта Дзагоева и отсутствие ясной замены Акинфееву. Это уже не говоря о Влашиче, который, кажется, с каждым днем все больше холодеет к нашей лиге. Отсюда и возникает неоднозначность всей клубной политики. Достаточно дорогой состав сейчас по факту уступает клубам, чьи игроки оцениваются на порядок ниже. И даже так: разрешение замшелых проблем невозможно за несколько недель перед началом РПЛ. Плюс, смена тренерского штаба и новая политика, которая, кажется, лишь отсрочит появление на горизонте столь желаемой и привычной гиннеровской стабильности.

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Также не все гладко на тренерском мостике. Назначение Олича, как и его уход из клуба, — крайне парадоксальная история для привычно продумывающего каждый шаг руководства. Данная кандидатура, собственно, как и ее будущая замена, имеют что-то общее. Березуцкий в роли главного тренера — авантюра, которая неестественна для ЦСКА. Если руководство клуба хочет увидеть результаты идей новоиспеченного тренера, то ему следует дать время. Это «природный» процесс, очевидно, что сразу завышенных результатов от нового наставника никто требовать не будет. Продолжая проводить аналогии с Оличем, можно заметить, что у обоих тренеров неприступный авторитет. Однако, в таком случае интересно, дадут ли время на построение «своей» команды, своего флагмана Алексею? Ведь хорват, как известно, так и не успел. Сейчас же экс-игроку ЦСКА нужно время, чтобы закрепиться в новых условиях: на практике институт тренерского ремесла на таком высоком уровне ему еще испытывать не удавалось. Только в таких временных рамках, когда не будет никого давления со стороны, удастся собрать действительно конкурентную команду. Но дадут ли столько времени — вопрос.

Проблемой для Березуцкого также будет построение своей философии. В клубе уже почти прошла «бархатная» смена поколений под руководством Ганчаренко. Он смог не только «освежить» состав, но и придать ему некую форму, благодаря которой клуб по-прежнему мог котироваться в качестве лидеров лиги. Подобной истории не удалось добиться в «Краснодаре» и в «Спартаке», где клубы практически сразу приходили к «мертвому» сезону. Подобных у ЦСКА глобально не было. Теперь Виктор Михайлович передал наследникам «пластилин», из которого следует «слепить» крепкую команду. Пришло время новых тренеров, задачи которых, в целом, ясны. Но способы исполнения мы сможем увидеть только при старте нового сезона. В этом плане Березуцкому будет непросто: ему придется выстраивать концепцию игры, как это делали до него, ведь в условиях ЦСКА это особенно актуально. Однако молодому специалисту, конечно, это будет вдвойне сложней, учитывая, что клуб не привык менять тренеров, как условный «Спартак» последних лет. Алексею следует выйти из устоявшейся парадигмы красно-синих и взглянуть на реальную ситуацию под разными углами.