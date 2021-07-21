Бауэр: «Предпочту Англии Россию»

Защитник «Уфы» Мориц Бауэр рассказал об отличиях в жизни в Великобритании и России в рамках большого интервью газете «БИЗНЕС Online».

«Лично мне жизнь в Великобритании была не по нраву. Там любят пойти в паб и выпить по бокалу пива. Совсем другая еда, другие развлечения. Я же предпочитаю русскую кухню», - признался австрийский легионер «Уфы».

Защитник также добавил, что ему нравится открыть для себя что-то новое, но Англия – точно не та страна, где бы он хотел провести остаток жизни. «Предпочту Англии Россию», - сказал футболист.

В прошлом сезоне Мориц Бауэр выступал за «Уфу» как свободный агент, а нынешним летом он подписал с клубом полценный контракт.