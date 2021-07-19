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Алексей Березуцкий привлекает Акинфеева к тренерскому штабу ЦСКА. Брат Василий и Игнашевич энтузиазма не проявили

19 Июля 2021, 20:37,

Совсем недавно сообщалось о том, что Алексей Березуцкий избавился от приставки «и.о.», официально став новым главным тренером московского ЦСКА. Уже в новой должности Алексей Владимирович дал интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В общении с журналистом молодой наставник признался, что привлекает к своему тренерскому штабу вратаря команды Игоря Акинфеева. По словам Березуцкого, Акинфеев сейчас «между командой и тренерским штабом».

Также Алексей Владимирович признался, что приглашение присоединится к тренерскому штабу было отправлено Василию Березуцкому, но тот взял время на раздумье. При этом «рулевой» ЦСКА отметил, что сильного энтузиазма у брата он не увидел.

Кроме этого, Алексей Березуцкий заявил, что в его штабе не будет Сергея Игнашевича.

Главным ассистентом Алексея Владимировича во главе «армейцев» будет Григорий Бабаян, который также будет отвечать в штабе за стандартные положения.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий
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