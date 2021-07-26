Пономарёв: «Тревожная победа ЦСКА, первый матч Березуцкого не впечатлил»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о старте команды в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. Подопечные Алексея Березуцкого отпраздновали домашнюю победу над «Уфой» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Антон Заболотный.

«Победа была очень неубедительная! Я бы даже сказал, тревожная. Первый матч Березуцкого не впечатлил», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что вчерашний матч стал дебютным для Алексея Березуцкого в качестве наставника «армейцев» на официальном уровне.

Следующим соперником ЦСКА станет московский «Локомотив». Игра состоится 31 июля.