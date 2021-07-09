Марадишвили рассказал о задаче ЦСКА на стартовый тур РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением о товарищеском мачте с австрийской «Адмирой».

По словам футболиста, играть на сборах непросто, так как соперники все нелёгкие. Марадишвили заявил, что команда старалась выполнить план тренера на игру. Также футболист отметил, что команда привыкает к требованиям Алексея Березуцкого, который в настоящее время является выполняющим обязанности тренера в московском клубе.

«Задача — подойти к стартовому туру чемпионата страны в полной готовности», - цитирует игрока пресс-служба клуба.

В РПЛ ЦСКА стартует матчем с «Уфой» 25 июля.