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Газизов: «Уфа» недовольна прошлым сезоном»

22 Июля 2021, 14:21,

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об амбициях клуба в сезоне 2021/2022.

«Команда недовольна тем, как прошёл прошлый сезон. Нам необходимо все разобрать. И в этом году мы хотим забраться все выше. Наши ребята способны добиться этой цели», - считает функционер уфимцев.

Также Шамиль Газизов высказался на тему привлечения зрителей на матчи «Уфы», сказав, что это является одним из приоритетов клуба. Его возмутил акт вандализма, связанный с закрашиванием фанатского граффити: «Мы все активности согласовываем с районными администрациями, а тут такое».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уфа» финишировала лишь на 13-й позиции в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Уфа, Шамиль Газизов
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