Орешкин: «Надеюсь, никто в ЦСКА не додумался вести «такие» переговоры с Черчесовым»

Максим Орешкин, занимающий должность председателя совета директоров ЦСКА, опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера московской команды Станислава Черчесова. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

Отвечая на комментарий одного из болельщиков ЦСКА, Орешкин выразил надежду, что никто из представителей клуба не додумался вести «такие» переговоры.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отправился в Москву ради переговоров с ЦСКА о работе в клубе, предварительно «поставив» свой отпуск «на паузу».

Напомним, восьмого июля стало известно о том, что Черчесов – больше не тренер сборной России.