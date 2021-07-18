Орешкин: «Надеюсь, никто в ЦСКА не додумался вести «такие» переговоры с Черчесовым»

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18 Июля 2021, 23:06,
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Максим Орешкин, занимающий должность председателя совета директоров ЦСКА, опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера московской команды Станислава Черчесова. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».
Отвечая на комментарий одного из болельщиков ЦСКА, Орешкин выразил надежду, что никто из представителей клуба не додумался вести «такие» переговоры.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отправился в Москву ради переговоров с ЦСКА о работе в клубе, предварительно «поставив» свой отпуск «на паузу».
Напомним, восьмого июля стало известно о том, что Черчесов – больше не тренер сборной России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: ЦСКА Москва, Станислав Черчесов, Максим Орешкин