Обляков рассказал о задаче ЦСКА на сезон-2021/22

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05 Июля 2021, 19:02,
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о задачах клуба на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист отметил, что настрой команды состоит в том, чтобы не зацикливаться на неудачах. Игрок также сказал, что в грядущем сезоне команда постарается оправдать ожидания болельщиков.
«Мы сделаем все, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным», - цитирует футболиста официальный сайт московского клуба.
Футболист также отметил, что в команде принимают критику, которая вылилась на игроков по итогам прошлого сезона.
Сегодня ЦСКА сыграет с датским «Копенгагеном» в рамках предсезонной подготовки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: ЦСКА Москва, Иван Обляков