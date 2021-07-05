Обляков рассказал о задаче ЦСКА на сезон-2021/22

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о задачах клуба на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист отметил, что настрой команды состоит в том, чтобы не зацикливаться на неудачах. Игрок также сказал, что в грядущем сезоне команда постарается оправдать ожидания болельщиков.

«Мы сделаем все, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным», - цитирует футболиста официальный сайт московского клуба.

Футболист также отметил, что в команде принимают критику, которая вылилась на игроков по итогам прошлого сезона.

Сегодня ЦСКА сыграет с датским «Копенгагеном» в рамках предсезонной подготовки.