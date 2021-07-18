Черчесов может возглавить ЦСКА

Станислав Черчесов, до недавнего времени возглавлявший сборную России, может стать рулевым московского ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Добрый Пруф».

Напомним, ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прервал свой отпуск и отправился в Москву на переговоры о трудоустройстве. Выяснилось, что новым клубом тренера может стать ЦСКА.

Как известно, Станислав Черчесов покинул тренерский мостик сборной России после провального выступления команды под его руководством на Евро-2020.

После ухода из поста рулевого ЦСКА Виктора Ганчаренко пост исполняющего обязанности главного тренера занимает Алексей Березуцкий.