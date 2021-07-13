Стукалов подвёл итоги сборов «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Австрии, который подошел к завершению 13 июля.

По словам тренера, все что было задумано, было выполнено. Тренер отметил, что на австрийский сбор команда летела с целью сыграть в контрольных поединках против команд высокого уровня, которые из сезона в сезон выступают в еврокубках. Об этом Стукалов рассказал в интервью пресс-службе клуба.

Стукалов также заявил, что игры с соперниками, выступающими в еврокубках, были частью плана по подготовке к старту сезона. На сборах «Уфа» сыграла с такими клубами, как румынские «Ботошани», «Сепси» и «КСУ-Крайова», а также чешской «Викторией» и греческим «Олимпиакосом».

На старте новой кампании РПЛ «Уфа» сразится с ЦСКА, а также московскими «Динамо» и «Локомотивом».