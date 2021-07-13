ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Стукалов подвёл итоги сборов «Уфы»

13 Июля 2021, 15:21,

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Австрии, который подошел к завершению 13 июля.

По словам тренера, все что было задумано, было выполнено. Тренер отметил, что на австрийский сбор команда летела с целью сыграть в контрольных поединках против команд высокого уровня, которые из сезона в сезон выступают в еврокубках. Об этом Стукалов рассказал в интервью пресс-службе клуба.

Стукалов также заявил, что игры с соперниками, выступающими в еврокубках, были частью плана по подготовке к старту сезона. На сборах «Уфа» сыграла с такими клубами, как румынские «Ботошани», «Сепси» и «КСУ-Крайова», а также чешской «Викторией» и греческим «Олимпиакосом».

На старте новой кампании РПЛ «Уфа» сразится с ЦСКА, а также московскими «Динамо» и «Локомотивом».

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Уфа, РПЛ, Алексей Стукалов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола