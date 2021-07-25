Алексей Березуцкий: «Я никогда не сомневался в Заболотном в отличие от многих болельщиков или псевдоэкспертов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме я бы сказал, что игра совсем не получилась. Заметно нервничали, что, наверное, неудивительно. Первый матч сезона, естественно, ребята тоже хотели и себя показать, и за меня сыграть. Конечно, второй тайм был гораздо лучше, но победа, как говорится, она всегда победа.

- Алан Дзагоев очень сильно добавил в атаке, когда вышел на замену. Тут же обострил, несколько хороших ситуаций создал. Тут же стало понятно, что во втором тайме у ЦСКА, наверное, чуть легче будет строиться игра впереди. Насколько он готов на сегодня играть, например, в старте?

- Он полностью готов, просто он пропустил некоторое время из-за легкого повреждения, я уже говорил об этом. Он полностью готов играть в стартовом составе. Естественно, все мы знаем, какого уровня футболист Алан Дзагоев.

- Вы уже сказали, что в первом тайме действительно игра не получалась, много нервничали, допускали ошибки. Все это было заметно, но в какой-то моменту у «Уфы» было серьезное преимущество по владению мячом. Чем это можно объяснить?

- Естественно, владение мячом вполне серьезное могло быть, я еще не смотрел статистику. Почему нет? В общем-то, скажем так, нам не обязательно нужен мяч. Я предполагаю, что это было в первом тайме. Естественно, уже сказал, что в первом тайме игра не удалась, там было не самое лучшее владение мячом и игра в первом тайме, которую мы могли показать.

- Сегодня Игорь Акинфеев в первом тайме ударно поработал, несколько раз выручил команду. Ему уже успели что-то сказать после игры?

- Вот для этого у нас в команде Игорь Акинфеев.

- Антон Заболотный. Возвращение отличное, забивает важный победный мяч. Как оцените его игру сегодня?

- Я никогда в нем не сомневался в отличие от многих болельщиков или псевдоэкспертов. Это просто великолепный форвард, поэтому он и находится в футбольном клубе ЦСКА.