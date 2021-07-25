Алексей Березуцкий: «Неважно с кем первая игра, она всегда очень важна»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Никаких особенных эмоций нет, это начало чемпионата, важный матч. В общем-то, наверное, эти эмоции превалируют. Неважно с кем первая игра, она всегда очень важна. Надеемся, что сегодня все будет хорошо.

- Болельщиков, специалистов, журналистов очень интересует, в какой футбол будет играть ЦСКА Алексея Березуцкого? Можете в общих чертах об этом рассказать?

- В общих чертах уже не раз говорил - в футбол, который будет приносить результат именно футбольной команде ЦСКА.

- Не могу не спросить по составу. Сегодня в старте Заболотный и Чалов. Верно ли говорить, что ЦСКА будет играть в чуть более атакующий футбол, чем это было в последнее время? Два таких настоящих форварда появляются.

- На самом деле в последней контрольной, товарищеской игре, которая у нас была, Федя Чалов тоже должен был быть в составе, но получил легкое повреждение на разминке.