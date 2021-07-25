Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Алексей Березуцкий: «Неважно с кем первая игра, она всегда очень важна»

25 Июля 2021, 20:06,

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Никаких особенных эмоций нет, это начало чемпионата, важный матч. В общем-то, наверное, эти эмоции превалируют. Неважно с кем первая игра, она всегда очень важна. Надеемся, что сегодня все будет хорошо.

- Болельщиков, специалистов, журналистов очень интересует, в какой футбол будет играть ЦСКА Алексея Березуцкого? Можете в общих чертах об этом рассказать?

- В общих чертах уже не раз говорил - в футбол, который будет приносить результат именно футбольной команде ЦСКА.

- Не могу не спросить по составу. Сегодня в старте Заболотный и Чалов. Верно ли говорить, что ЦСКА будет играть в чуть более атакующий футбол, чем это было в последнее время? Два таких настоящих форварда появляются.

- На самом деле в последней  контрольной, товарищеской игре, которая у нас была, Федя Чалов тоже должен был быть в составе, но получил легкое повреждение на разминке.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола