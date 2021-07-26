Акинфеев поздравил Березуцкого с победным дебютом в РПЛ

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26 Июля 2021, 08:46,
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Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев посвятил пост новому главному тренеру команды Алексею Березуцкому после удачного старта в российской Премьер-лиге.
«Всех с началом сезона, а Алексея Владимировича - с победным дебютом», - гласит сообщение 35-летнего голкипера в инстаграм-аккаунте.
В первом туре чемпионата России «армейцы» на своем поле принимали «Уфу». Встреча завершилась минимальной победой столичного коллектива со счетом 1:0. Единственный мяч забил новичок ЦСКА Антон Заболотный.
Во втором туре подопечные Березуцкого примут «Локомотив». Поединок пройдет 31 июля, начало - 17:30 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий