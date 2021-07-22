Селюк: «Если Влашича не купит «Зенит», его не купит никто»

По мнению агента Дмитрия Селюка, ЦСКА всего лишь набивает цену своему полузащитнику Николе Влашичу, распространяя фэйки о его возможном отъезде в Европу.

«В России любят делать вбросы: «Арсенал» хочет одного нашего игрока, «Боруссия» - другого. У всей кампании по Влашичу один адресат – «Зенит». Если Влашича не купит «Зенит», его не купит никто», - приводит слова футбольного агента «Советский спорт».

Дмитрий Селюк также признался, что ему не нравится игровой стиль хорвата, которого он считает индивидуалистом.

Ранее стало известно, что «Монако» не станет приобретать полузащитника «армейцев».