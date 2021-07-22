«Монако» не станет покупать Влашича

Хорватский полузащитник Никола Влашич, правами на которого владеет московский ЦСКА, не перейдет в «Монако». Информация об интересе монегасков к хавбеку не соответствует действительности.

Согласно сведениям «Спорт-экспресс», французский клуб не общался с «армейцами» по трансферу игрока и не предлагал за него 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Николу является «Милан».

В составе ЦСКА Влашич выступает с лета 2019 года. Трудовой договор хорвата рассчитан до середины 2024 года. На счету полузащитника 11 голов и пять ассистов в 26 матчах минувшего розыгрыша АПЛ.