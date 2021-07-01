Дзагоев и Набабкин поедут с ЦСКА на второй сбор

Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин, несмотря на истечение срока действия своих соглашений с «армейским» клубом, поедут вместе с командой на второй сбор ЦСКА в Австрию, сообщает Sport24.

По сообщениям СМИ, на данный момент Дзагоев и его представители ведут с «армейским» клубом переговоры о продлении контракта. В случае с Набабкиным, футболист едет на сборы с целью поддержания физической формы. Напомним, что в минувшем сезоне защитник получил серьезную травму, вследствие которой пропустил практически весь сезон 2020/2021.

ЦСКА отправится на второй сбор в Австрию 2 июля и прилетит обратно в Москву 14 июля для подготовки к первому матча стартующего сезона РПЛ. 25 июля «армейцы» на домашней арене в Москве встретятся с «Уфой».