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Дзагоев и Набабкин поедут с ЦСКА на второй сбор

01 Июля 2021, 14:40,

Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин, несмотря на истечение срока действия своих соглашений с «армейским» клубом, поедут вместе с командой на второй сбор ЦСКА в Австрию, сообщает Sport24.

По сообщениям СМИ, на данный момент Дзагоев и его представители ведут с «армейским» клубом переговоры о продлении контракта. В случае с Набабкиным, футболист едет на сборы с целью поддержания физической формы. Напомним, что в минувшем сезоне защитник получил серьезную травму, вследствие которой пропустил практически весь сезон 2020/2021.

ЦСКА отправится на второй сбор в Австрию 2 июля и прилетит обратно в Москву 14 июля для подготовки к первому матча стартующего сезона РПЛ. 25 июля «армейцы» на домашней арене в Москве встретятся с «Уфой».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин
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