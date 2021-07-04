Агент Алиоски опровёрг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Агент защитника сборной Северной Македонии Эгзияна Алиоски заверил, что разговоры о возможном трансфере – всего лишь слухи: «ЦСКА не контактировал со мной по поводу игрока», - приводит слова агента Sport24.

Ранее также сообщалось об интересе к Алиоски со стороны «Галатасарая».

На данный момент македонец является свободным агентом, так как его контракт с «Лидсом» истек в конце июня. В прошлой кампании АПЛ футболист провел 36 матчей (два гола и три ассиста). По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Этим летом македонский футболист выступил на чемпионате Европы, но его сборная не преодолела барьер группового этапа турнира.