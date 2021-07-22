Владимир Пономарёв высказался о кадровой ситуации в ЦСКА

Бывший оборонец московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью RusFootball.Info поделился мнением о кадровой ситуации в клубе.

Экс-защитник считает, что в настоящее время московскому клубу нужно усилить многие позиции. По словам Пономарёва, у него есть чувство, что хорват Никола Влашич покинет Москву и переедет в европейский клуб. Пономарёв посоветовал клубу искать крайних форвардов, также левого защитника. Пономарёв отметил, что возрастным игрокам обороны команды уже сложно играть по два тайма.

Первый матч в новом сезоне РПЛ ЦСКА сыграет с «Уфой».