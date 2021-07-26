Дзагоев: «Даже при плохой игре нужно забирать три очка, что ЦСКА и сделал»

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с журналистами после победного старта в новом сезоне российской Премьер-лиги. «Армейцы» отпраздновали домашнюю победу над «Уфой» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный во втором тайме.

«Вкатываемся в сезон. Любая победа - это победа. Даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали», - поведал полузащитник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Дзагоев недавно подписал новое соглашение с ЦСКА. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Во втором туре соперником ЦСКА станет «Локомотив». Дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 31 июля.