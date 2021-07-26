Дзагоев: «Даже при плохой игре нужно забирать три очка, что ЦСКА и сделал»

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26 Июля 2021, 10:18,
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Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с журналистами после победного старта в новом сезоне российской Премьер-лиги. «Армейцы» отпраздновали домашнюю победу над «Уфой» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный во втором тайме.
«Вкатываемся в сезон. Любая победа - это победа. Даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали», - поведал полузащитник в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что Дзагоев недавно подписал новое соглашение с ЦСКА. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
Во втором туре соперником ЦСКА станет «Локомотив». Дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 31 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев