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Дзагоев: «Даже при плохой игре нужно забирать три очка, что ЦСКА и сделал»

26 Июля 2021, 10:18,

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с журналистами после победного старта в новом сезоне российской Премьер-лиги. «Армейцы» отпраздновали домашнюю победу над «Уфой» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный во втором тайме.

«Вкатываемся в сезон. Любая победа - это победа. Даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали», - поведал полузащитник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Дзагоев недавно подписал новое соглашение с ЦСКА. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Во втором туре соперником ЦСКА станет «Локомотив». Дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев
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