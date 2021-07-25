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Алдонин прокомментировал дебют Алексея Березуцкого во главе ЦСКА

25 Июля 2021, 23:37,

Экс-хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «Футболу России» поделился мнением о дебюте Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

Алдонин отметил, что главное в первом матче – это победа. Бывший полузащитник также подчеркнул, что у «армейцев» на новый сезон, как всегда, большие планы и амбиции. Евгений Алдонин также выразил надежду на то, что главному тренеру ЦСКА Алексею Березуцкому  всё удастся, и команда будет побеждать.

В первом официальном матче сезона ЦСКА минимально одолел «Уфу» (1:0). Единственным голом в составе «армейцев» отличился Антон Заболотный.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: ЦСКА Москва, Уфа, Антон Заболотный, Алексей Березуцкий, Евгений Алдонин
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