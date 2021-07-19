Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА

В воскресенье появилась информация, что Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА. Экс-тренер сборной России якобы даже вылетел на переговоры с «армейцами». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о той волне, которая поднялась в медиа.

Станислава Черчесова немного даже жалко. Ещё полтора месяца назад он был тренером сборной, в которого многие в стране верили. Удачный чемпионат мира по результату затмил многое, особенно для тех, кто в России не слишком увлеченно следит за футболом. Однако провал на Евро, а потом абсурдная пресс-конференция сбросила Черчесова с Олимпа в пучину. При этом те, кто за футболом пристально следит, давно уже сомневались в способностях тренера, который своими решениями часто эпатировал.

Черчесов дошёл до поста тренера сборной России не вдруг, у него были успехи, он добивался прогресса с командами. Назвать его плохим тренером никак было нельзя, по крайней мере в момент назначения. Очевидно, что успех, народная любовь плохо повлияли на Черчесова, у которого самооценка изначально была чрезмерно завышена. Сейчас он выглядит тренером, который абсолютно уверен в своей правоте, который живёт в своём мире и мироощущении.

Черчесов наверняка хотел бы вернуться к работе как можно скорее: представить его в роли эксперта довольно тяжело. Ему хотелось бы подтверждать своё величие победами, а поражения, конечно, станут результатами интриг и каких-то внешних факторов.

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В этом смысле Черчесов очень напоминает одного своего предшественника. Анатолий Бышовец когда-то был хорошим тренером, но перестал быть таковым, уверовав в своё величие. Из сильного наставника он превратился в «светоча», героя мемов. После отставки из сборной России в 1998 году и не слишком удачной работы в донецком «Шахтёре» Бышовец превратился в страшилку. Стоило какой-то статусной команде начать плохо играть, как тут же в ложе появлялся Анатолий Фёдорович, после чего возникали слухи о его скором назначении. Как правило, это хорошо действовало, потому что желающих трудиться под руководством Бышовца, который перестал показывать результат и публично говорил в интервью странные вещи, особенно не было.

Бышовец с тех пор чаще занимал посты в руководстве или получал должность «тренера-консультанта». Полноценно он недолго поработал в «Маритиму», «Томи» и «Локомотиве». Хотя с «железнодорожниками» он даже взял Кубок России, смотреть на ту команду было тяжело. Зато пресс-конференции Бышовца и истории из команды стали отдельным видом искусства. Скорее тот период лишь подтвердил, что как большой тренер он закончился намного раньше.

Кажется, теперь роль Бышовца займёт Черчесов. Даже сложно представить, поклонники какого отечественного клуба хотели бы видеть его во главе своей команды. Сейчас Черчесов – это гарантированные скандалы внутри команды (он вообще славится руганью с лидерами, это все помнят по его работе в «Спартаке», «Амкаре», «Динамо»). К тому же это довольно смутные игровые перспективы. Смотреть за игрой сборной России было мучением, и едва ли кто-то хочет это видеть на еженедельной основе.

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Кейс с ЦСКА в этом смысле показателен. Все поклонники «армейцев» предпочитают абсолютно зелёного и неопытного Алексея Березуцкого в роли главного тренера клуба, чем состоявшегося наставника Черчесова, у которого и опыт, и даже история успеха есть. Конечно, кто-то может сказать, что дело тут исключительно в спартаковском прошлом. Однако, кажется, что сейчас применительно к Черчесову это не является главным фактором.

При этом нет сомнений, что как только какой-то российский топ-клуб начнёт валиться – тут же появятся новости, что Черчесов может его возглавить, а сам тренер, не исключено, окажется в VIP-ложе на матче этой команды. Рано или поздно он точно убедит руководителей в том, что всё исправит. И вот тогда начнётся самое интересное… Учитывая же, что в ЦСКА ситуация далеко не обнадёживающая, а руководство там всё больше себе забирает Орешкин, то получиться может всякое.