Непомнящий: «Спартак» включился в золотую гонку и претендует на чемпионство»

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча «Динамо» со «Спартаком» (1:2).

- Что больше всего понравилось во вчерашней игре?

- Я приятно удивлен и качеством игры, и динамикой, и плотностью, и тактическим построением. Но больше всего восхищен тем, что и в «Динамо», и в «Спартаке» очень ярко себя проявили молодые российские игроки. Особенно это касается «Динамо», потому что там их было больше. Но и спартаковская молодежь в порядке. Это мне дает повод думать о завтрашнем дне, что не так все плохо.

- А как же автогол Маслова?

- В жизни все бывает. Это несчастный случай.

- Не считаете, что это детская ошибка?

- Нет-нет. Человек просто играет в мяч. Да, он не осмотрелся. Может, сыграло роль отсутствие большого опыта, что он не включил глаза затылком и не увидел, что там не все так опасно. Такие моменты бывают и у суперзвездных футболистов. Это вполне нормально. Здесь не нужно посыпать голову пеплом.

- В чем удалось прибавить «Спартаку», если сравнивать с кубковой встречей?

- «Спартак» всегда был очень эмоциональной командой. Если эмоции есть, если внутри все в порядке, тогда создается настроение, химия между игроками. Вы обратили внимание, как футболисты радовались забитым мячам, а потом победе? Там не только радовалась основа, но и скамейка запасных. Это то, что отличает «Спартак» со знаком плюс. Во-вторых, то, что «Спартак» - быстрая команда, тоже было видно. «Динамо» тоже играло в открытый футбол и не тормозило скорости. Вчера бело-голубые не уступали ни в чем, и все было в пользу того, чтобы гости проявляли свои скоростные качества. Спартаковцы очень неплохо сыграли на фланге, потому что с такой командой, как «Динамо», важно, когда удается вскрывать фланги. Подопечным Тедеско несколько раз это удавалось. Плюс Максименко сыграл выше всех похвал. А Кутепов, который вышел вместо Жиго? Он сыграл, как на чемпионате мира: спокойно и очень уверенно. Мне это тоже понравилось. Без риска, без ничего, но все единоборства, которые было нужно, он выиграл. Поэтому меня порадовали российские молодые ребята.

- Олег Романцев после матча сказал, что спартаковские игроки мастеровитее и сильнее в индивидуальном плане. За счет этого «Спартак» и победил. Согласны?

- Да. Я еще ничего не сказал об иностранцах «Спартака», а они действительно уровнем выше.

- Вам не показалось, что «Спартак» физически готов лучше, потому что даже в концовке матча не позволил сопернику перехватить инициативу и создать навал?

- Я бы на этом не акцентировал внимание. Мне показалось, что обе команды для такого времени года и сезона функционально очень хорошо себя проявили. Ритм, в котором играли оба клуба, был очень высокий. Понятно, что в какой-то период происходит западение скоростей, когда нужно было передохнуть, поэтому «Спартак» так уверено себя чувствовал. А у «Динамо» были яркие замены, как мне показалось. Молодежь вышла и была просто хороша.

- Все хвалят в составе «Динамо» Захаряна. Вас тоже он впечатлил?

- Он меня поражает. Не потому что в предыдущей встрече забил мяч. Он вчера безошибочно отыграл. Для такого молодого человека это просто супер. Растет звезда. Мне кажется и по человеческим качествам у него все в порядке, и это поможет ему в развитии.

- Соболев был лучший в числе полевых игроков, у него гол плюс пас. Согласны с этим?

- Он играет с особым настроем. Во-первых, он боец, сибиряк, а они все настырные. Александр набрал хорошую форму. Он абсолютно уверен в себе. И еще один мотивационный момент – сборная.

- Конкуренция с Дзюбой?

- Да, конечно. Вот говорят: или, или. А почему не: и, и? Вполне возможно.

- Они же одноплановые нападающие.

- Это только кажется. Дзюба хорош в подыгрыше. А Соболев как вчера себя проявил? Как он отдавал голевую передачу! Они не просто столпы, а футболисты, которые могут играть по всему фронту передней линии. Многие считают, что Дзюба играет спиной к воротам. Нет. Он старается играть лицом. Он уходит в глубину, на фланг, принимает мяч, развивает атаку. А то, что он умеет зацепиться за мяч – это хорошо. Поэтому я считаю, что есть конструкция, в которой они оба могут сыграть. Посмотрите, сколько двигается Соболев. Может, Дзюба меньше это делает, хотя в последнем матче он тоже был на всех фронтах.

- Игровой прогресс «Спартака» позволит ему включиться в борьбу за первое место?

- Так он уже включился. Следующая игра у «Зенит» с обиженным, рассерженным ЦСКА. Он может взять и остановить питерцев. Все может быть. Теперь и «Спартак» претендует на чемпионство.

Елена Григорьевская