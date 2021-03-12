Шварц удивился отмене дисквалификации Фомина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» отметил, что отмена дисквалификации Даниила Фомина стала для него сюрпризом.

- Мы завтра ожидаем очень упорную игру, понимаем, насколько силен «Спартак». Также понимаем, насколько важно будет отобороняться, мы провели матч против «Спартака» на Кубок, и с таким настроением подходим к завтрашней встрече.

- Как вы отнеслись к тому, что вокруг отмены карточки Даниила Фомина началась настоящая истерия в журналистских кругах? Может это как-то сказаться на игре в плане эмоций?

- Мы вчера были удивлены этой хорошей новостью. Мы на вчерашней вечерней тренировке не наигрывали Фомина в схеме, потому что всем известно то, что он должен был пропускать. После тренировки получили такую хорошую новость, и сейчас мы можем на него рассчитывать. По поводу карточки Жиго и того, что она осталась в силе, это не моя забота. Я не буду комментировать этот вопрос.