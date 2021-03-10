​Стало известно, кто будет судить дерби «Динамо» - «Спартак»

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи двадцать второго тура Премьер-лиги России.

На центральный матч тура между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт тринадцатого марта, назначен Сергей Иванов. В качестве ВАР на московском дерби отработает Сергей Карасёв.

Ознакомиться с полным списком судейских назначений на ближайший тур российского чемпионата можно на картинке ниже. Матчи пройдут с пятницы по воскресенье включительно.

На текущий момент лидером РПЛ является «Зенит». На второй строчке располагается ЦСКА, а тройку сильнейших замыкает «Спартак».