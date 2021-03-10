​Стало известно, кто будет судить дерби «Динамо» - «Спартак»

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10 Марта 2021, 18:30,
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Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи двадцать второго тура Премьер-лиги России.
На центральный матч тура между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт тринадцатого марта, назначен Сергей Иванов. В качестве ВАР на московском дерби отработает Сергей Карасёв.
Ознакомиться с полным списком судейских назначений на ближайший тур российского чемпионата можно на картинке ниже. Матчи пройдут с пятницы по воскресенье включительно.
На текущий момент лидером РПЛ является «Зенит». На второй строчке располагается ЦСКА, а тройку сильнейших замыкает «Спартак».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Краснодар, Ростов, Сочи, Сергей Иванов