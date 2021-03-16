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Тренер «Динамо» Булут не видит проблемы в том, что «Спартак» лучше прессинговал

16 Марта 2021, 12:24,

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром» дал оценку игре команды в поединке против «Спартака» (1:2).

- Какой эмоциональный фон? Если игра равная, но заканчивается поражением, бывает, что игроки в эмоциональной яме. Надо ли их как-то специально готовить и выводить из ямы?

- Да, конечно, мы были расстроены результатом игры. Но качество игры, показанное нашей молодой командой, нас устроило. Мы бились 90 минут, у нас были хорошие моменты, особенно в переходных фазах, когда мы переходили из обороны в атаку. За последние  15 минут матча мы создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет и даже победить. На следующий день после матча проанализировали игру против «Спартака», и сегодня готовимся, сфокусированы на предстоящей встрече с «Краснодаром».

- По статистике «Спартак» превзошел «Динамо» в прессинге. Значит ли это, что у вас проблемы в матчах с командами, которые хорошо прессингуют?

- Конечно, всегда очень сложно выходить из-под прессинга, когда против тебя играет мастеровитая команда. Были отрезки, когда мы пытались начинать атаки через короткий пас, и «Спартак» выходил в высокий прессинг. Но были отрезки в матче, когда и мы пытались прессинговать «Спартак», у нас были хорошие моменты, когда мы достаточно уверенно владели мячом, были моменты, когда мы выигрывали мячи и переходили в контратаки. Поэтому я не могу сказать, что в этом у нас проблема.

- Заканчивали матч против «Спартака» немного в иной расстановке, чем как его начинали. Есть ли мысли у тренерского штаба выпустить Арсена Захаряна на позиции центрального полузащитника, а Себастьяна Шиманьски вернуть на фланг? Он там играет в сборной Польши и начинал карьеру.

- Всем известный высокий уровень Захаряна, он может играть на разных позициях, у нас хорошие  игроки в центре поля в то же время, поэтому мы посмотрим и примем решение, где он будет использоваться.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Волкан Булут
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