Силкин: «Не считаю победу «Спартака» закономерной, динамовцы были не слабее»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от дерби со «Спартаком» (1:2).

- Игра понравилась. Для болельщиков она была очень интересная. Команды проходили центр поля очень быстро, и было большое количество моментов.

- Динамовцы создали много моментов только в концовке матча, а первый удар в створ ворот нанесли в середине второго тайма. С чем это связываете?

- Хозяева не нанесли ни одного удара, но повели 1:0. Подходы, которые они создавали, поставили соперника в такие условия, что он вынужден был забить в свои ворота. У «Спартака» были моменты, и они их реализовали. И у «Динамо», когда команда проигрывала, тоже были, но не получилось забить. Конечно, хотелось ничьей, но «Спартак» оказался сильнее.

- То есть, главная причина поражения «Динамо» заключается в нереализации моментов?

- Конечно. Выигрывает тот, кто больше забивает. Может быть, один момент, и он реализуется. Надо было забивать. Команда молодая, и опыта, конечно, не хватает. Но очевидно, что передняя линия у «Спартака» более классная.

- Получается, что победа «Спартака» закономерна?

- Нет. Игра могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Кубковый матч со «Спартаком» это показал, ведь тогда «красно-белые» не смогли реализовать моменты, а «Динамо» в этой преуспело. Вчера получилось наоборот.

- В чем удалось прибавить «Спартаку», если сравнивать с кубковой встречей?

- Дело не в этом. Там они не реализовали свои шансы и наоборот.

- А наличие Промеса, которого не был в кубковом матче, не повлияло на результат?

- Нет. Играет команда, а Промес ничего особенного не совершил. Любой футболист, который выходит на поле, влияет на игру. Но нельзя сказать, что в этом матче Промес что-то сделал. Тут Соболев здорово сыграл. В ситуации с первым мячом он выиграл борьбу и отдал передачу. Это просто сказочно. Он бился как никто и никогда. Именно Соболев повлиял на игру.

- Способен ли он выиграть в сборной конкуренцию у Дзюбы?

- По играм у него желания сейчас больше. Хотя нельзя сказать, что вчерашний матч Дзюба провел слабо. Он цеплялся за мячи, создавал моменты. Они одноплановые. И тут уже у тренера надо спрашивать, будет он вызывать Александра или нет. Но Соболев – это молодой футболист, а Дзюба уже опытный и универсальный. При его габаритах он может и отдать, и обыграть, и вверху побороться. Соболев может и уступает в каких-то этих качествах, но сейчас он берет желанием.

- Все хвалят в составе «Динамо» Захаряна. Разделяете такое мнение?

- Да. Он в этом матче не выпадал и потом отдал одну такую разрезающую передачу по центру, что сразу возник опасный момент. Этот парень мастеровитый не по годам. Как будет дальше, это уже другой вопрос.

- Вам не показалось, что «Спартак» физически готов лучше, потому что даже в концовке матча не позволил сопернику перехватить инициативу и создать навал?

- Не сказал бы. Команды были очень неплохо готовы. Это было видно по обоим таймам. Просто у «Спартака» атака поопытнее. За счет этого чаша весов и склонилась в их сторону. Но нельзя сказать, что «Динамо» было по игре слабее спартаковцев.

Елена Григорьевская