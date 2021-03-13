Максименко: «По такому полю надо было только драться и отдавать все силы»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Спартак» (1:2) Александр Максименко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложная игра, дерби все-таки, тяжелое поле, по такому полю надо было только драться и отдавать все силы, что мы и сделали. Из-за этого победили.

- Как на команду влияет тот момент, когда она знает, что будет другой тренер? Мы знаем, что Тедеско уйдет, а по результату все отлично.

- Ничего не поменялось, у нас одна задача - побеждать в каждом матче, все отдают все силы.

- Расскажи про эпизоды, которые произошли уже при счете 2:1, когда ты парировал практически два удара в упор? Что это были за моменты, как реагировал?

- Первый момент - я просто бежал, там на дальней не помню кто замыкал и попал в меня. Второй раз тоже далеко прокинул, я сблизил - попал в меня.

- Как правило, вы начинаете через короткий пас, а сегодня больше делали через длинный. Это связано с качеством поля или установка тренера?

- И то, и другое, потому что на таком поле тяжело контролировать мяч. Мы стараемся выходить через короткий пас, но последние две игры получается, что лучше длинными играть, потому что сложно контролировать на таком поле.