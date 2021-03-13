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Максименко: «По такому полю надо было только драться и отдавать все силы»

13 Марта 2021, 21:10,

Лучший футболист матча «Динамо» - «Спартак» (1:2) Александр Максименко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложная игра, дерби все-таки, тяжелое поле, по такому полю надо было только драться и отдавать все силы, что мы и сделали. Из-за этого победили.

- Как на команду влияет тот момент, когда она знает, что будет другой тренер? Мы знаем, что Тедеско уйдет, а по результату все отлично.

- Ничего не поменялось, у нас одна задача - побеждать в каждом матче, все отдают  все силы.

- Расскажи про эпизоды, которые произошли уже при счете 2:1, когда ты парировал практически два удара в упор? Что это были за моменты, как реагировал?

- Первый момент - я просто бежал, там на дальней не помню кто замыкал и попал в меня. Второй раз тоже далеко прокинул, я сблизил - попал в меня.

- Как правило, вы начинаете через короткий пас, а сегодня больше делали через длинный. Это связано с качеством поля или установка тренера?

- И то, и другое, потому что на таком поле тяжело контролировать мяч. Мы стараемся выходить через короткий пас, но последние две игры получается, что лучше длинными играть, потому что сложно контролировать на таком поле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Максименко
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Комментарии (1)
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1
779
13 Марта 2021, 21:15

Хорош у нас парень.
Прямо бьётся в рамке.

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