​«Спартак» и «Динамо» обменялись «уколами» в Twitter

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13 Марта 2021, 22:28,
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В главном матче двадцать второго игрового дня российского чемпионата «Спартак» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на второе место в таблице. После игры клубы обменялись «уколами» в Twitter.
«Спартак» напомнил «динамовцам» об их недавнем мини-ролике с клубной эмблемой над «Открытие Ареной» и надписью: «Город знает – он в надёжных руках». Этот ролик появился вскоре после победы «Динамо» над «Спартаком» в февральском кубковом матче.
На этот раз «красно-белые» опубликовали кадр из мультсериала «Губка Боб», намекнув, что «Динамо» находится на дне.
«Город знает: в Bikini Bottom есть маяк», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Город знает: в Bikini Bottom есть маяк https://t.co/PdPxDVoX1t pic.twitter.com/chJBITYzWE— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021
Пресс-служба «Динамо» в ответ заметила, что этот маяк является красно-белым.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва