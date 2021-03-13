Хинкель: «Поражение ЦСКА - дополнительная мотивация для нас»

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13 Марта 2021, 19:08,
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня появляется Зобнин. Как изменится ваша игра по сравнению с прошлым матчем?
- О Зобнине, думаю, не стоит много говорить, он замечательный игрок, который может принести силу и опыт в игру. Несмотря на то, что Умяров провел прошлый прекрасный матч, Зобнин все же игрок более высокого уровня, он игрок сборной и принесет пользу команде, сделает игру более структурированной и надежной.
- Это московское дерби, это историческое дерби, игра, которая дает много мотивации сама по себе. Но есть еще одно дополнительное событие - принципиальный соперник «Спартака», ЦСКА, потерял очки, и «Спартак» может выйти на чистое второе место. Это также мотивирует?
- Да, это дополнительная мотивация для нас, теперь нам просто нужно выходить на поле и просто делать свою работу. Я думаю, что для ребят дерби - это всегда особый случай, мотивация должна присутствовать сама по себе независимо от ближайших соперников.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Андреас Хинкель
Динамо - хороший клуб, как и Арсенал. Спартаку будет действительно тяжело, но, если они достойны, то победят. В атаке действительно всё неплохо, в обороне бы понадёжнее сыграть!