Хинкель: «Поражение ЦСКА - дополнительная мотивация для нас»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня появляется Зобнин. Как изменится ваша игра по сравнению с прошлым матчем?

- О Зобнине, думаю, не стоит много говорить, он замечательный игрок, который может принести силу и опыт в игру. Несмотря на то, что Умяров провел прошлый прекрасный матч, Зобнин все же игрок более высокого уровня, он игрок сборной и принесет пользу команде, сделает игру более структурированной и надежной.

- Это московское дерби, это историческое дерби, игра, которая дает много мотивации сама по себе. Но есть еще одно дополнительное событие - принципиальный соперник «Спартака», ЦСКА, потерял очки, и «Спартак» может выйти на чистое второе место. Это также мотивирует?

- Да, это дополнительная мотивация для нас, теперь нам просто нужно выходить на поле и просто делать свою работу. Я думаю, что для ребят дерби - это всегда особый случай, мотивация должна присутствовать сама по себе независимо от ближайших соперников.