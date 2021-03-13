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Хинкель: «Поражение ЦСКА - дополнительная мотивация для нас»

13 Марта 2021, 19:08,

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня появляется Зобнин. Как изменится ваша игра по сравнению с прошлым матчем?

- О Зобнине, думаю, не стоит много говорить, он замечательный игрок, который может принести силу и опыт в игру. Несмотря на то, что Умяров провел прошлый прекрасный матч, Зобнин все же игрок более высокого уровня, он игрок сборной и принесет пользу команде, сделает игру более структурированной и надежной.

- Это московское дерби, это историческое дерби, игра, которая дает много мотивации сама по себе. Но есть еще одно дополнительное событие - принципиальный соперник «Спартака», ЦСКА, потерял очки, и «Спартак» может выйти на чистое второе место. Это также мотивирует?

- Да, это дополнительная мотивация для нас, теперь нам просто нужно выходить на поле и просто делать свою работу. Я думаю, что для ребят дерби  - это всегда особый случай, мотивация должна присутствовать сама по себе независимо от ближайших соперников.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андреас Хинкель
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Комментарии (1)
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Super fanat
13 Марта 2021, 19:30

Динамо - хороший клуб, как и Арсенал. Спартаку будет действительно тяжело, но, если они достойны, то победят. В атаке действительно всё неплохо, в обороне бы понадёжнее сыграть!

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