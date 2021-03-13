​«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби

В главном субботнем матче российского чемпионата отношения выяснят две столичные команды – «Динамо» и «Спартак». В случае успешного результата в виде победы «красно-белые» смогут обойти в таблице ЦСКА, проигравший в Туле, и оказаться на второй строчке. «Динамовцы», в свою очередь, в случае набора трёх зачётных баллов окажутся в тройке как минимум на сутки.

Тренер «бело-голубых» Сандро Шварц решил включить в основной состав таких игроков: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Лесовой, Грулёв.

Рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско, который будет отбывать заключительный матч своей дисквалификации, сделал ставку на следующих исполнителей: Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Стартовый свисток в дерби Москвы будет дан в момент, когда стрелки часов в столице покажут семь часов вечера. Следить за событиями дуэли во всех деталях можно будет в трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult.