​Мозес забил «Динамо» и получил травму

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13 Марта 2021, 19:49,
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Субботнюю часть двадцать второго игрового дня российского чемпионата закрывает дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком». Защитник гостей Павел Маслов открыл счёт, поразив свои ворота, а в скором времени количество единиц на табло уравнял Виктор Мозес. В скором времени нигериец получил травму и был заменён. Вместо Мозеса игру продолжает Наиль Умяров.
Информация о степени серьёзности повреждения Виктора Мозеса должна появиться уже после окончания матча на «ВТБ Арене».
Следить за дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком» во всех красках можно в трансляции в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес