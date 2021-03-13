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​Мозес забил «Динамо» и получил травму

13 Марта 2021, 19:49,

Субботнюю часть двадцать второго игрового дня российского чемпионата закрывает дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком». Защитник гостей Павел Маслов открыл счёт, поразив свои ворота, а в скором времени количество единиц на табло уравнял Виктор Мозес. В скором времени нигериец получил травму и был заменён. Вместо Мозеса игру продолжает Наиль Умяров.

Информация о степени серьёзности повреждения Виктора Мозеса должна появиться уже после окончания матча на «ВТБ Арене».

Следить за дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком» во всех красках можно в трансляции в текстовом формате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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