ВАР вернул должок «красно-белым»: «Спартак» забил автогол и одержал волевую победу над «Динамо» благодаря пенальти

Вишенкой на торте субботней части 22-го тура РПЛ было московское дерби «Динамо» и «Спартака».

«Динамо» и «Спартак» в последнее время чем-то похожи. Чем именно? Тем, что это титулованные клубы, давненько не оправдывающие высоких ожиданий, – за исключением, конечно, чемпионского сезона «красно-белых» при Каррере. Ну и ещё тем, что у них немецкие главные тренеры. К отчётной встрече и спартаковцы, и динамовцы подходили на подъёме. Первые в прошлом туре эффектно не оставили камня на камне от «Краснодара» (6:1), а вторые обладали трёхматчевой победной серией, которая включала в себя в том числе кубковый успех над «Спартаком» (2:0). Огоньку московскому дерби добавлял и тот факт, что накануне КДК РФС отменил дисквалификационную жёлтую карточку динамовца Фомина, при этом оставив в силе подобное наказание для спартаковца Жиго. «Красно-белый» клуб потребовал разъяснений, но решение контрольно-дисциплинарного комитета всё равно не изменилось.

Начало матча по игре осталось за «Спартаком». Уже на третьей минуте Айртон рисовал в чужой штрафной пенальти, но судья в поле Сергей Иванов и видеоарбитр Карасёв посчитали картину бразильского защитника фейком. И посчитали, кажется, правильно: Айртон стал падать ещё до того, как Паршивлюк поставил свою ногу близко к его ноге, да и контакт там особо не просматривался.

В февральском кубковом матче «Динамо» забило «Спартаку» в четвёртую пятиминутку. И сейчас получилось так же, только на этот раз динамовцы забили не с пенальти, а с игры. Хотя вообще-то забили не динамовцы, а спартаковцы. Если конкретно, то Маслов. Как понимаете, в свои ворота. Грулёв на правом полуфланге пустился в забег под длинный заброс, однако возле лицевой путь для доставки в центр ему прикрыл Джикия. Впрочем, молодой динамовец не растерялся и отпасовал назад Лесовому, который уже прострелил из-за Кутепова, и Маслов на дальней штанге отправил мяч в свои ворота, неоправданно боясь, как бы этого не сделал Фомин, находившийся всё-таки в стороне (1:0). Иванов сначала отменил гол из-за предполагавшегося офсайда у Грулёва, но видеоассистенты верно определили, что «вне игры» там не было, и справедливость восторжествовала. Мы помним, что Маслов уже забивал в свои ворота – летом прошлого года в гостях против «Сочи». Теперь вот ещё один.

Понятно, что автогол не красит команду, которая производит его на свет. Но с другой стороны, «красно-белые» довольно быстро ликвидировали его последствия в плане счёта на табло. На исходе получаса игры Соболев собрал на себе пару опекунов на левом полуфланге и диагонально прострелил на противоположный, откуда подключившийся Мозес поразил по земле дальний угол (1:1).

Игра проходила в добротном темпе, однако её нельзя было назвать открытой. Это был явно не вариант матча «Спартак» – «Краснодар», где у обеих команд сзади наблюдался проходной двор. Здесь всё-таки ситуация в оборонах была посолидней. К динамовским воротам стал пристреливаться Промес, и в начале второго тайма «Спартак» атаковал больше, что в итоге привело к попаданию мяча в руку Скопинцеву. Произошло это в штрафной хозяев. Маслов реабилитировался за автогол: он сделал навес справа, и мяч срикошетил от левого бедра в правую руку Скопинцева. Главному арбитру Иванову хватило одного видеоповтора, чтобы указать на точку. Соболев с одиннадцати метров послал мяч низом в левую сторону в проекцию одной из надписей «ВТБ» на рекламном щите, Шунин двинулся в другой угол (1:2).

В конце гости отодвинули игру от своих ворот, но не избежали момента Евгеньева, который, на счастье «красно-белых», пробил рядом со штангой мимо створа. «Спартак» одержал вторую подряд победу в большом матче, а «Динамо» в 2021 году впервые и проиграло, и не победило. Можно сказать, что ВАР вернул должок команде Доменико Тедеско, если сопоставить пенальти на Мозесе в кубковом матче и эпизод с рукой Скопинцева в отчётной встрече. «Спартак» обогнал ЦСКА и вернулся на второе место, сохранив четырёхочковое отставание от «Зенита». Но есть для «красно-белых» и неприятные новости: в конце первого тайма из-за травмы пришлось заменить Мозеса, а в конце второго – Ларссона.

Кирилл Иванцов